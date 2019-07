La favola di Chris: si traveste da Batman per salvare animali pronti per essere soppressi

Mercoledì 17 Luglio 2019, 15:18

In Florida, un uomo ha fatto della sua passione per gli animali la ragione della sua vita.Chris Van Dorn, imitando il supereroe della sua infanzia, è diventato un eroe per i tanti animali che strappa alla morte regalandogli una nuova speranza di vita, vestito da Batman.Chris, 27 anni, dal 2014 salva cani e gatti in lista per essere soppressi. La nobile missione del giovane è nata quando nel 2014 suo padre salvò un cane. Quel gesto lo ispirò e da allora non ha più smesso di aiutare animali in difficoltà. Con grande inventiva e talvolta servendosi delle sue abilità da pilota, il giovane Van Dorn utilizza tutti i metodi di trasporto possibili per mettere al sicuro i suoi amici a quattro zampe.Commentando il suo abbigliamento ha detto «Quando indosso la tuta, mi sento la migliore versione di me stesso».Dal 2018 ha lanciato la sua Batman4Paws, un'organizzazione no-profit che cerca di salvare quanti più animali è possibile.