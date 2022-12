Manovra, i cinghiali abbattuti in città potranno essere mangiati: approvato l'emendamento di Fdi

I cinghiali che saranno abbattuti, nell'ambito della misura inserita in manovra sulla caccia in città, saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare. Lo prevede la versione finale dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra approvato in commissione Bilancio.

