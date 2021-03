Delfini a Venezia, avvistata coppia sul Canal Grande. Guardia costiera: «Evento eccezionale»

Una coppia di delfini è stata avvista oggi all'alba a Venezia, sul Canal Grande. Chi si trovava sul posto ha subito preso il cellulare e cominciato a filmare quanto stava avvenendo. Un evento raro, che cade nella Giornata Mondiale dell'Acqua. Il video mostra i due cetacei mentre percorrono il canale all'altezza di Punta della Dogana, a pochi metri da piazza San Marco.

APPROFONDIMENTI ANIMALI Sorpresa a Venezia, una coppia di delfini arriva fino al bacino di... ANIMALI I delfini hanno in comune con l'uomo diversi tratti della... RIMINI Rimini, delfini maltrattati: confermate una condanna e... L'ALLARME Squali, orchidee, anfibi: le specie estinte nel 2020. Altre 3.500...

Delfini in Canale Grande, Venezia pic.twitter.com/8nGEQsVC9x — Olga (@Olga62383565) March 22, 2021

Guardia Costiera: «Evento eccezionale»

Anche la Guardia Costiera veneta ha voluto commentare quanto accaduto con una comunicato. «Questa mattina all’alba, in zona Bacino San Marco, si è verificato l’eccezionale avvistamento di due delfini. I due cetacei sono stati segnalati da diversi utenti alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia che ha prontamente inviato sul posto un proprio mezzo. I delfini non sono apparsi in difficoltà e, dopo qualche minuto, si sono allontanati, riapparendo più tardi anche sin dentro il Canal Grande. Dell’avvistamento è stato anche prontamente avvisato il CERT - Cetacean strandings Emergency Response Team dell’Università di Padova. In caso di ulteriori avvistamenti all’interno della laguna, si invitano tutti gli utenti a prestare massima attenzione, a non infastidire i cetacei e a segnalarne la presenza alla Guardia Costiera. Si rammenta inoltre che le segnalazioni circa gli avvistamenti dei cetacei possono essere caricate direttamente sul portale (link) gestito da F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) e Tethys».

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA