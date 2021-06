Ricercato da 20 anni per avere ucciso 70 tigri del Bengala: arrestato in Bangladesh

Habib Talukder, 50 anni, è stato arrestato nel villaggio di Madhya Sonatola, nella regione di Khulna, dopo un'indagine durata 20 anni, con l'accusa di aver ucciso 70 tigri, secondo quanto riporta il Dhaka Tribune, citando la polizia locale.

Sharankhola police, acting on a tip-off, arrested Habib Talukder, 50, in the early hours of Saturday from Madhya Sonatola village, adjacent to the forest, under Southkhali union.https://t.co/wVc59Du48u

