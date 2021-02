Partiti oggi dalle Marche i tre gattini recuperati dopo la tragedia sull'A14 in cui sono morti due volontari dell'Enpa

FANO - Come un atteso regalo per San Valentino, sono partiti questa mattina, dal gattile Melampo di Fano, i 3 micetti recuperati dopo il tragico incidente in A14 di domenica scorsa, dove hanno perso la vita i due staffettisti di Enpa, Elisabetta Barbieri e Federico Tonin.



Dopo il rocambolesco recupero, tra i rovi sotto l’autostrada, Smilla, Simba e Milo arriveranno oggi tra le braccia delle loro famiglie adottive. Due nel nord Italia, per Simba il viaggio sarà un poco più lungo: recuperato il suo passaporto, la sua destinazione è Locarno.

Ultimo aggiornamento: 16:32

