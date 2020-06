Abruzzo, assembramento per fotografare l'orsa a spasso con quattro cuccioli

Mamma orsa si arrampica sull’albero per gustare indisturbata le prugne, a pochi passi dal centro lacustre di Villalago. Appassionati e curiosi si posizionano con telefoni cellulari e macchine fotografiche, per immortalare la scena, non curanti delle disposizioni anti -assembramento, previste nel Dpcm. Intervengono i guardiaparco, che bacchettano i presenti, sprovvisti di mascherina.

Il direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, invita tutti a limitare gli accessi, affermando: «Ognuno deve rinunciare a qualcosa se veramente si vuole bene all’orsa e ai suoi fantastici quattro. Dovremmo evitare di andare ripetutamente a Villalago, dopo avere ammirato già una volta lo spettacolo. Tante persone, circa 100, rappresentano un disturbo per l’animale protetto. Tra l’altro, disattendendo in tutto o in parte, alle norme di precauzione Covid-19, al punto che i guardiaparco in servizio, sono stati costretti a richiamare i presenti, all’uso delle mascherine. Succede nel piccolo paese di Villalago, nel Pnalm. Protagonista, l’orsa che qualche mese fa, ha messo al mondo 4 cuccioli, uno dei quali, sembra essere più piccolo degli altri, come avviene, del resto, in tutti i parti plurigemellari.

Questo tipo di parto ha rappresentato un evento straordinario a livello europeo: sarebbe la prima volta che viene osservato, nel territorio dell’area protetta, un plantigrado femmina con quattro piccoli. La famigliola passeggia in cerca di cibo. Oppure gli orsacchiotti che giocano mentre la mamma si prende cura di loro, allattandoli. Qualcuno ha pensato di chiamarla Lolita. «Forse è stata “battezzata” con il nome di Lolita ispirandosi al film Una Vita - commenta il commissario straordinario della Comunità Montana Valle Peligna, Eustachio Gentile - Mamma orsa, Lolita per l’appunto, sta facendo impazzire grandi e piccini, tutti armati di teleobbiettivi e telefonini. E’ sfrontata, esuberante ed incontenibile e le centinaia di persone che non aspettano altro che vederla, non la intimoriscono più di tanto. Un fatto così unico ed eccezionale, meriterebbe un’approfondita analisi scientifica da parte dell’ente Parco, per individuare la strategia migliore in grado di coniugare la conservazione, nella sicurezza dell’ orso bruno marsicano, messo in pericolo da molteplici fattori».



