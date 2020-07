Gatto con doppia vita torna a casa con un inquietante messaggio appeso al collo

Cat came home with 'extreme' hand-written threat tied on his collar https://t.co/4Cf9vvmDE1 via @MetroUK — Julie Smith (@10bluebells) July 15, 2020

Una coppia residente nella città di, nel Galles, ha ricevuto un messaggio inquientante nel quale sidel loro gatto, poiché il felino frequenta anche un'altra casa, causandogli continui disagi, secondo quanto riferisce il portale Wales Online.

Lo stesso Gandalf, un incrocio di Bengale e un Blu di Russia di quattro anni, è tornato a casa dopo essere stato via per circa un'ora, con il messaggio attaccato al collo. Chris e la sua fidanzata, i proprietari, hanno preso la missiva composta da vari fogli in un sacchetto di plastica incollato sul collare del loro gatto e hanno cominciato a leggere: «Per favore, tieni il tuo gatto in casa. Viene a casa mia quasi ogni giorno, ruba il cibo da tavola, graffia il divano, e sparge pulci». «Non posso lasciare le finestre aperte. Onestamente, sono stufo. Se mai rivedrò il tuo gatto in casa mia, prometto che lo porterò da qualche parte», ha concluso il mittente senza firmarsi.

Il tono del messaggio ha lasciato Chris scioccato. Il gatto ha un carattere curioso e molto socievole, motivo per cui ama passeggiare e avvicinarsi alle persone, ha riconosciuto il proprietario, che assicura di non aver mai ricevuto lamentele dai vicini. Riferendo, inoltre, che Gandalf non ha mai danneggiato alcun mobile e che di notte dorme a casa. Ha anche spiegato che ogni mese l'animale riceve un trattamento contro le pulci. Infine, Chris ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto parlare con il mittente del messaggio per risolvere l'incomprensione, ma sfortunatamente non ha lasciato alcun contatto.

