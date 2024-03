Giocare con i cani aiuta le persone a concentrarsi e a rilassarsi: lo studio sul cervello

Vivere con gli animali fa bene alla salute. Uno studio in Corea del Sud ha esaminato come diverse attività con un cane influenzino, per esempio, la risposta psicofisiologica ed emotiva delle persone. Alla ricerca hanno partecipato 30 adulti sani, con un'età media di circa 28 anni, i quali si sono confrontati, attraverso otto diverse interazioni diverse, con un cane. Dal giocarci, al nutrirlo, dalle coccole alle foto, fino a un abbraccio o a una passeggiata: ciascuna attività in un arco di 3 minuti. Durante queste attività, sono state misurate le onde cerebrali in diverse parti del cervello e sono state registrate le reazioni soggettivi dei partecipanti attraverso vari metodi di valutazione. I risultati hanno mostrato che giocare e camminare con il cane aumentava significativamente lo stato di rilassamento e riposo del cervello. Attività come accarezzare e spazzolare l'animale, invece, stimolavano l'attenzione e la concentrazione senza indurre stress anzi riducendolo e portando risposte emotive positive.

Questo studio si distingue dai precedenti perché, invece di valutare l'umore o i livelli ormonali prima e dopo il contatto con il cane, si è concentrato sugli effetti specifici di determinate attività sul funzionamento cerebrale. Ricerche nel passato avevano già suggerito che i cani sono in grado di aiutare ad alleviare i sintomi della depressione o del disturbo post-traumatico da stress, sebbene l'efficacia di questa forma di intervento resti ancora da chiarire.

