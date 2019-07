Lunedì 29 Luglio 2019, 22:18

Un Gruccione egiziano è stato soccorso in Irpinia nelle campagne di Prata Principato Ultra, lungo il fiume Sabato. È stato curato dai volontari dell'associazione irpina Sos Natura che hanno identificato la specie e subito si sono attivati per trasferirlo al Centro Recupero Animali Selvatici gestito dalla Asl Napoli 1 e dal Dipartimento di Veterinaria dell'Università Federico II. La rarità del ritrovamento è confermata dal fatto che dal 1950 ad oggi, i Gruccioni egiziani avvistati in Italia sono stati meno di una ventina. Questo perché la specie nidifica nelle zone con clima subtropicale e sverna ancora più a sud; perciò la visita nel nostro Paese di questo volatile è considerata un evento "accidentale" e sicuramente straordinario.