Gufo reale ritrovato a Sorrento e restituito al proprietario

È stato restituito al legittimo proprietario il gufo reale che, nella serata di ieri, ha attirato l'attenzione di passanti e turisti nei pressi dell'hotel Capodimonte di via Capo, a Sorrento. Il gufo reale è un rapace notturno appartenente ad una specie protetta in Italia e non può essere detenuto liberamente. La legislazione infatti impone regole precise (e pesanti sanzioni ai trasgressori).

Tuttavia i gufi allevati in allevamenti riconosciuti e autorizzati, dotati di anello inamovibile o microchip e documento Cites possono essere acquistati e detenuti. Allevare un rapace notturno, abituarlo alla convivenza e all’interazione con l’uomo è possibile, ma non è semplice.

«Il gufo è un rapace notturno e quindi è attivo durante le ore notturne, mentre di giorno tende ad appisolarsi e cercare un ricovero tranquillo, buio e silenzioso - spiegano dal Wwf Terre del Tirreno -.

Seppure abituati all’uomo, in molti casi docili e giocherelloni, i rapaci notturni restano degli animali selvatici, con le loro esigenze, carattere e limiti».

A seconda delle dimensioni i gufi si nutrono di prede differenti: larve di insetti, piccoli topi, ratti, pulcini, quaglie, piccioni, conigli. I gufi sono animali longevi. In cattività raggiungono (a seconda delle specie) dai 20 ai 50 anni. Si legano molto alla persona che li accudisce, anche perché in genere vengono acquistati da pulli, subendo quindi una sorta di imprintig.