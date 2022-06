Straordinario mammut lanoso mummificato trovato in Yukon. «Ha pelle e capelli, risale a 30.000 anni fa»

Un cucciolo di mammut lanoso mummificato - quasi completo secondo il governo dello Yukon - è stato trovato da un minatore in Canada martedì scorso mentre scavava attraverso il permafrost a Eureka Creek nei campi d'oro del Klondike. La femmina si chiamava Nun cho ga, che significa "grande cucciolo di animale" nella lingua Hän. L'aspetto incredibile della scoperta è che l'animale ha mantenuto intatti pelle e capelli. Si stima che il cucciolo sia vissuto oltre 30.000 anni fa durante l'ultima era glaciale. Mentre era in vita Nun cho ga probabilmente vagava nello Yukon insieme a cavalli selvaggi, leoni delle caverne e giganteschi bisonti delle steppe.

APPROFONDIMENTI MONDO Mammut mummificato trovato nello Yukon IL LIBRO Lady Sapiens, la donna del Paleolitico cacciava e combatteva al pari... LE ULTIME SCOPERTE Cina, niente dinosauri: il Dna ritrovato non basta. Jurassic park...

Il Mammut del Castello

Durante 30 mil años, esta cría de mamut estuvo congelada en el permafrost en Yukón, Canadá.



Hasta el martes pasado cuando fue encontrada.

📸 @WaterSHEDLab



Increíble, ¿no?

Para más historias interesantes: https://t.co/baU2bqI3wK pic.twitter.com/05MiKyf1Ya — Federico Kukso (@fedkukso) June 24, 2022

Sorpresa del governo locale

Esponenti del governo locale hanno sottoineato che la scoperta è "significativa" e rara, anche per un'area come lo Yukon, che ha una documentazione fossile di fama mondiale di animali dell'era glaciale. «La scoperta di Nun cho ga è quella del mammut meglio conservato in Nord America», afferma il comunicato stampa. Nel 2007 fu trovata in Siberia una mummia di mammut lanoso risalente a 42.000 anni di nome Lyuba. Nun cho ga ha all'incirca le stesse dimensioni di Lyuba, afferma il comunicato stampa. «Ho visto realizzarsi uno dei sogni della mia vita, quello di trovarmi faccia a faccia con un vero mammut lanoso», ha detto il paleontologo dello Yukon, il dottor Grant Zazula. «Nun cho ga è bellissima e uno degli animali mummificati dell'era glaciale più incredibili mai scoperti al mondo. Sono ansioso di conoscerla di più».