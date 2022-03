Sydney, rarissimo panda rosso ucciso da un'auto. Era fuggito dallo zoo per colpa delle inondazioni

Lei si chiamava Kesari ed era uno splendido esemplare di panda rosso. Kesari non c'è più. Investita da un'auto, è morta per le terribili ferite riportate. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo al Symbio Wildlife Park di Helensburg, nota località a sud di Sidney, in Australia. Il parco è noto in tutto il Paese per essere uno degli ultimi rifugi naturalistici dei koala. Tanto che, da diversi anni, si occupa di diversi programmi di riproduzione. Tra le specie coinvolte, anche il panda rosso, specie singolare e unica nel regno animale che rischia l'estinzione. Tutto sembra procedere per il meglio, Kesari, tra l'altro, è già mamma di 5 cuccioli. Poi, improvvisamente, la tempesta.

APPROFONDIMENTI AUSTRALIA Ucciso da uno squalo, la famiglia della vittima non cerca vendetta:... ANIMALI Tigre (estinta) della Tasmania avvistata in Australia: il video su... LA DENUNCIA Lupo investito e ucciso sull'Aurelia vicino Roma, è il... IL CASO Cane "adottato" dal paese morto dopo la cattura, Castel... STATI UNITI Ecco Willow, il gatto di Biden arrivato alla Casa Bianca

Anche il cane soffre per la morte di un altro cane di famiglia: 6 consigli per aiutare Fido a superare la depressione post-lutto

Le inondazioni che hanno colpito quell'area del Paese, infatti, non risparmiano il parco. La violenza della tempesta è tale che abbatte un albero che finisce nel recinto del panda. L'animale, impaurito, ne approfitta e fugge. L'allarme è immediato. I custodi dello zoo si adoperano con tutti i mezzi, persino con i droni ma niente. La povera Kesari la troverà la polizia. È finita sull'autostrada, la Princes, e un'auto l'ha investita. "Aveva provato ad attraversare la strada ma è stata investita da un veicolo che, ignaro, stava sorpassando le auto che avevano rallentato per far attraversare l'animale", ha spiegato un portavoce dello zoo. Kesari è ridotta male. L'impatto le ha procurato diverse fratture al bacino e nonostante le cure dei veterinari, muore. "Siamo devastati", hanno commentato dal parco. Kesari, la femmina di panda rosso che era arrivata dallo zoo di Auckland, aveva otto anni. Lascia cinque cuccioli: Mohan, Phinju, Raja, Makalu e Shifu. Il panda rosso o panda minore (Ailurus fulgens) può toccare i 60 centimetri di lunghezza e un peso che può variare dai 4 ai 6 chilogrammi. In pericolo di estinzione, l'incontro in natura è sempre più raro.

Ucciso da uno squalo, la famiglia della vittima non cerca vendetta: «Lui avrebbe voluto così, amava la natura»