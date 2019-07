Panda preso a sassate da un visitatore nello zoo di Pechino

Martedì 16 Luglio 2019, 18:39

In rete è stato postato un video che mostra l'incivile gesto di un visitatore, che nello zoo di Pechino ha lanciato un sasso contro un panda che stava riposando.Un altro turista infastidito dall'episodio ha filmato la scena e l'ha postata sulla piattafora social cinese Weibo.Anche se nella immagini si vede il lancio di un solo sasso, altri testimoni, citati dalla stessa fonte, hanno segnalato che l'animale è stato colpito da diverse pietre nell'arco di mezz'ora.Il gesto ha provocato l'indignazione di tanti visitatori e internauta, che hanno evidenziato che il panda avrebbe potuto confondere i sassi con del cibo e dunque avrebbe potuto ingerirli.Dal canto suo lo zoo ha assicurato che l'animale non ha riportato ferite e che intensificherà la sorveglianza per evitare che tristi episodi nel genere non si ripetano in futuro.