Disney vuole donare tre milioni di dollari per i leoni africani in pericolo di estinzione

In vista dell’uscita del nuovo, la Walt Disney Company lacerà un'impirtante campagna globale di sensibilizzazione ambientale. L'iniziativa prenderà si chiamerà Proteggi i leoni africani e avrà come obiettivo la protezione e il rinnovamento della popolazione dei grandi felini e dei loro habitat.

La campagna è pensata a sostegno di tutte quelle organizzazione che operano in Africa e sarà essenzialmente attiva su tre fronti: investire denaro per la conservazione della specie in natura, sviluppare campagne di sostegno al ristabilimento della popolazione di questi strordinari animali e creare una rete in grado di rafforzare gli sforzi dei vari soggetti coinvolti.