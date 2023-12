«A Natale spendo 400 euro per i miei cani e solo 25 per mio marito»

Una donna ha raccontato di come ogni anno dedichi molto tempo alla scelta del regalo per i suoi cani, mentre pensi molto meno a quelli per la sua famiglia. Jo Wade, 47 anni, vive con il marito, i figli e i suoi due cani a cui tiene indubbiamente moltissimo.

«Girando in un costoso negozio locale, non riuscivo a decidere tra il calendario dell'Avvento di lusso, una coperta personalizzata o una sciarpa morbidissima. Poi ho alzato le spalle, ho sorriso e li ho comprati tutti, immaginando i volti felici la mattina di Natale.

Ma non volevo sperperare mio marito o i miei figli: questi regali erano per i miei cani», ha raccontato a The Sun. Anche negli scorsi anni la donna ha rivolto molto attenzione e molto denaro alla ricerca di regali speciali per i suoi cani: «Ogni cane ha ricevuto una calza personalizzata con giocattoli, un collare abbinato e il proprio albero, del costo di circa 60 sterline ciascuno. Era magico essere Babbo Natale per i cuccioli». Sui regali riservati alla sua famiglia, invece, non sembra riservare lo stesso trattamento, in merito ha detto: «Mio marito riceverà un biglietto da 25 euro per vedere un comico».