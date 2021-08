Scivola nel canale e finisce nel tubo di un metro: salvato il piccolo Laki

VERONA - Nella serata di ieri, 19 Agosto, alle ore 21.25 I vigili del fuoco scaligeri hanno operato, in via delle Primule a Verona, per un salvataggio animale. Durante la passeggiata serale Laki, un cane meticcio di 16 anni, era scivolato, per circa 4 metri, dall'argine del canale cadendo in acqua. In quel tratto il corso d'acqua viene incanalato per circa 100 metri con un tubo del diametro di 1 metro. Il cagnolino entrato nel tubo non riusciva più a venirne fuori. Un operatore dei vigili del fuoco, infilata la muta da soccorritore acquatico, si è calato entrando nel tubo per raggiungere e trarre in salvo il piccolo cagnolino infreddolito e spaventato. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 23.20.