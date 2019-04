Tartaruga emerge per deporre le uova, ma la spiaggia è diventata una pista aerea

Sabato 13 Aprile 2019, 21:57 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti o forse troppi sono i cambiamenti che l'uomo apporta sul paesaggio in nome della modernità e per questo una tartaruga verde non ha potuto deporre le sue uova dove la natura indica poiché in quel luogo ha trovato una pista aerea. La tartaruga verde ha sconvolto molti abitanti di Mandhoo, una delle isole delle Maldive, mentre cercava di deporre le uova nel bel mezzo della pista dell'aeroporto di Maafaru, come riporta il giornale locale The Edition.Secondo la fonte citata, l'animale ha cercato un nido appropriato per deporre le sue uova e, non trovandolo, le ha deposte sull'asfalto, dove sono state lasciate senza alcuna protezione. Una volta completato il processo, la tartaruga è tornata nell'oceano.In una foto pubblicata da uno dei testimoni della scena, il rettile appare accanto a tre uova che giacciono sulla passerella mentre un uomo, probabilmente un impiegato dell'aeroporto, osserva cosa sta accadendo sotto i suoi occhi.