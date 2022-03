Strage di uccelli: il giallo dei 59 storni trovati morti in strada a Martinsicuro, in Abruzzo

Strage di uccelli alla periferia di Martinsicuro, in provincia di Teramo. Cinquantanove storni sono stati trovati morti o in fin di vita, due giorni fa, sull'asfalto di via dei Castani, alla periferia della cittadina costiera. Le foto sono state subito postate sui social con decine di commenti. Molte le ipotesi sul web: dall'avvelenamento alle linee elettriche. Il sindaco di Massimo Vagnoni ha escluso che la strage sia stata causata dai fili dell'alta tensione, ma a giudicare dai traumi riportati dovrebbe trattarsi di una collisione con un Tir perché gli uccelli stavano volano basso. «La Asl è stata sul posto e farà le autopsie» spiega Vagnoni.

«Giusto per tranquillizzare tutti, poco fa è venuto il servizio veterinario della Asl di Teramo a cui ho consegnato i 59 storni deceduti. Dal primo esame visivo si presume che siano ripartiti bassi dalle piante vicine e investiti da un autoveicolo, infatti erano tutti localizzati in mezzo alla carreggiata mentre nei piazzali limitrofi non vi era nessun uccello. Le autorità competenti effettueranno analisi più approfondite e relazioneranno tutto agli uffici comunali“, ha scritto il 5 marzo Marco Bastianelli, dipendente del Comune di Martinsicuro sulla pagina Fb Sei di Martinsicuro e Villa Rosa se... che per prima ha rilanciato la notizia della strana moria di volatili.