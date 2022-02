Un alpaca entra nella metropolitana di Mosca e cammina tra i vagoni

Il Dipartimento dei trasporti e dello sviluppo delle infrastrutture stradali di Mosca ha pubblicato sui social le immagini di un passeggero insolito: un alpaca felice di viaggiare nella metropolitana della capitale russa.

Il video, che è stato registrato sulla linea della metropolitana di Mosca, mostra il ruminante che si muove sicuro tra i vagoni del treno in compagnia di due persone. Il Dipartimento dei trasporti segnala che un dipendente del servizio di sicurezza si è impietosito e ha lasciato passare l'animale che era accompagnato dai suoi proprietari, nonostante il regolamento lo vieti.

Il regolamento del sistema di trasporto stabilisce infatti che un animale deve viaggiare in un trasportino o in una gabbia e che la somma di tutte le misure - larghezza, altezza, lunghezza - del container non deve superare i 150 centimetri.

«Amiamo gli animali, ma è vietato portare questo tipo di mammifero in metropolitana. Se qualcosa va storto, non solo l'alpaca potrebbe subire dei danni, ma anche altri passeggeri», ha concluso il messaggio del Dipartimento.