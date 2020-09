Un gruppo di giovani cattura un caimano in Messico e lo trasporta su una motocicletta

La Policía mexicana busca a un grupo de hombres que atrapó un cocodrilo y se lo llevó en motocicleta grabando el proceso pic.twitter.com/LsBLjkuUmb — RT en Español (@ActualidadRT) September 25, 2020

Copy Code

Un gruppo di giovani ha registrato il momento in cui ha catturato un coccodrillo nello stato di Sinaloa, nel nord del Messico, che poi hanno immobilizzato e trasportato a bordo di una piccola motocicletta.

Nelle immagini, apparse questa settimana sui social, è possibile distinguere i giovani che trasportano il caimano fuori dal fiume, aiutandosi con delle corde. «Tiralo, tiralo. È molto pesante», si sente dire da uno di loro.

Una volta fuori dall'acqua, i giovani sono riusciti a immobilizzare le fauci del coccodrillo e lo hanno messo su una motocicletta.

Finora, sia il luogo in cui è stato catturato il rettile che l'identità dei giovani non sono note. Tuttavia, le autorità hanno indicato che sono in corso le indagini per individuare i responsabili che potrebbero anche essere incarcerati, dato che si tratta di una specie protetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA