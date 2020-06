Compra le uova al supermercato e le cova, dopo un mese nascono tre anatroccoli

Porta a casa le uova dal supermercato e le cova fino a quando non nascono tre anatroccoli. Una donna nell'Hertfordshire ha covato tre anatroccoli da uova acquistate a Waitrose. Dopo aver visto un video su Facebook in cui veniva fatta una cosa simile ha voluto replicare l'esperimento.



Charli Lello, 29 anni, ha acquistato le uova di anatra Braddock Whites di Clarence Court e le ha messe in un'incubatrice. La donna ha da poco perso il lavoro e ha molto tempo libero, incuriosita dall'esperimento ha così deciso di sperimentare. Dopo un mese di cure costanti ha notato che le uova iniziavano a schiudersi e sono nati tre anatroccoli, come riporta anche l'Independent, che ha deciso di chiamare Beep, Peep e Meep.



Un portavoce di Waitrose ha aggiunto che le uova fecondate sono sicure da mangiare e sono "completamente indistinguibili" dalle uova normali a meno che non vengano incubate.