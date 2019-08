Lo straordinario salvataggio di cinque elefanti intrappolati in una fossa di fango

Domenica 25 Agosto 2019, 16:46

Un video pubblicato su facebook e diventato virale mostra il salvataggio di cinque elefanti rimasti intrappolati in una fossa piena di fango. Il Dipartimento della fauna selvatica malese, infatti, è riuscita a liberare gli animali, che invano da soli tentavano di risalire in superficie. Non è ancora noto come gli elefanti siano rimasti intrappolati in quella che le autorità considerano una piscina mineraria illegale e abbandonata.La sequenza delle immagini mostra gli animali che lottano senza successo per risalire. I soccorritori hanno trascorso diverse ore a scavare un sentiero che alla fine ha aiutato gli elefanti a fuggire.