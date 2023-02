Il capolavoro rubato, l’esperto d’arte e il magnate svizzero

Hanno atteso il lockdown, quello più duro imposto dalla pandemia all’inizio del 2020, per entrare in azione. E hanno rubato un’opera del Cinquecento, il Salvator mundi, un dipinto di scuola leonardesca la cui valutazione si aggira intorno ai 500 milioni di dollari. L’opera è stata rubata dalla sala più prestigiosa della basilica di San Domenico Maggiore ed è stata poi ritrovata grazie al lavoro della Mobile e dei carabinieri del Ros. Sei persone - i presunti ladri - sono stati arrestati, ma il caso non è chiuso del tutto. In questa vicenda, resta da capire il ruolo di un misterioso esperto di arte e di un intermediario svizzero.

