Muore durante la partita di calcio: Adrien aveva solo 18 anni

Non è arrivato il miracolo tanto sperato per Adrien Sandjo calciatore di 18 anni colto ieri pomeriggio da un malore sul campo di via Palatucci, a Torino. I medici delle Molinette hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. Trascorse le sei ore di accertamento, verrà dichiarato deceduto; i famigliari hanno dato l'assenso alla donazione degli organi. Il giovane è andato in arresto cardiaco durante una partitella della rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d'Aosta. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Molinette, sottoposto a Ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo), le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che i sanitari si erano riservati la prognosi.

Adrien che giocava con il Cit Turin si è accasciato durante il secondo tempo della partita Under 19 sul campo del Beppe Viola e come accadde a Christian Eriksen durante la partita Danimarca-Finlandia è stato circondato dai compagni a "protezione". Dopo un primo soccorso sul posto, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Molinette in gravi condizioni. Ed oggi è arrivata la tragica notizia.