Ancona, malore durante gli esami per l’allergia: muore in ospedale, scatta denuncia

Mercoledì 16 Maggio 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 16:53

Va in ospedale per fare i test per le allergie e muore. Ora la famiglia dell’uomo, un 51enne di Ancona, si è rivolta all’avvocato Alessandro Marrino per fare luce sulle cause del decesso. La direzione medica, dal canto suo, ha disposto l’accertamento autoptico, anche su richiesta del direttore del reparto.Il dramma che ha strappato l’uomo all’affetto della sua famiglia ieri mattina a Torrette. da quanto si è ricostruito, F. R., circa sei mesi fa, si era sottoposto a un intervento chirurgico sempre all’ospedale di Torrette. Ed era emerso un problema collaterale. La terapia antibiotica a cui era stato sottoposto in quella occasione aveva infatti causato un’eruzione cutanea. Erano stati gli stessi medici a consigliargli di sottoporsi a test specifici per controllare l’eventuale presenza di intolleranze a questi farmaci. E proprio a questi accertamenti, l’uomo si è sottoposto ieri mattina. F. R., si è recato in ospedale a Torrette dove, nel reparto di Allergologia, dove aveva l’appuntamento. Il test viene preceduto da alcune prove per essere certi che non vi siano problemi.