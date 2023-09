Marsciano, il broker romano Andrea Censi cade dal tetto e muore per salvare un gatto: le voci di un flirt (passato) con Eleonoire Casalegno

MARSCIANO È morto cadendo da un tetto a 62 anni il broker e commercialista romano Andrea Censi. Secondo una prima ricostruzione, il commercialista sarebbe caduto dal tetto di uno storico casolare di campagna per cercare di recuperare un gatto che era salito tra le tegole. La caduta è avvenuta da un'altezza di dieci metri domenica sera.

Morto cadendo dal tetto, la dinamica

L'uomo, quando è stato soccorso, era cosciente e avrebbe raccontato del cedimento di una parte di tetto in ondulato. Andrea Censi è morto qualche ora dopo all'ospedale Santa Maria dela Misericordia di Perugia. Al momento non è stata disposta l'autopsia. Sul luogo dell'incidente i carabinieri. A Vocabolo Palazzo, frazione di Marsciano dove Censi risiedeva da qualche anno, c'è chi lo ricorda a passeggio in compagnia della show girl Elenoire Casalegno.