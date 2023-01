Roma, anziana si getta dal terrazzo e cade addosso a giovane passante: gravi in ospedale

Dramma alla Balduina. In via Friggeri un'anziana si lancia dal terrazzo e va a finire addosso a una 42enne: entrambi ricoverate in gravi condizioni.

Poco prima delle 12. Rita C., classe 1940, forse affetta da problemi psichiatrici, si è buttata dal terrazzo rovinando addosso a Paula Nausica Cucu, romena classe 1981. Entrambe sono in codice rosso. Sul posto il figlio della prima. L'anziana è ricoverata al Gemelli, l’altra donna al San Carlo. Per le indagini procede il commissariato di Montemario.

Dinamica in corso di accertamento

Al vaglio degli investigatori la dinamica della caduta. Non è infatti chiaro quali siano i motivi che hanno fatto precipitare giù l'anziana signora, anche se si ipotizza un gesto volontario dovuto, forse, a problemi psicici. Ciò che è certo è che prima di toccare il suolo la signora ottantenne ha centrato una ragazza che stava camminando sul marciapiede. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta causa degli eventi.

