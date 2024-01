ASOLO (TREVISO) - «Non si può lasciare un 92enne alla guida: è pericoloso». «Fosse per me, a 70 anni bisognerebbe ritirare le patenti: a quell’età non hai più i riflessi scattanti, a prescindere dalle condizioni fisiche». «Il problema non è ritirare solo la patente: ai vecchi bisogna togliere anche le chiavi dalla macchina perché tanti guidano lo stesso». Monta la rabbia tra gli amici del 16enne, ora in fin di vita dopo l’incidente di domenica pomeriggio.

LO SFOGO

I ragazzi che condividono con lui la passione per le moto, su strada e sui social, non riescono a capacitarsi di un incidente tanto assurdo. Non accettano di perdere un amico così. E puntano il dito contro un sistema che permette agli anziani di guidare anche quando sono molto in là con gli anni, con tutti i rischi che questo comporta. Malori compresi. «Non si può lasciare un 92enne alla guida» è lo sfogo di un giovanissimo motociclista. «Mio nonno ha 80 anni e ha disdetto da solo la patente perché non si sentiva più sicuro» ribatte un altro. «È stato responsabile, non tutti lo fanno» replica un terzo. Il rischio che gli anziani si trasformino in “mine vaganti” è estremamente concreto, secondo i ragazzi, sia perché con l’età aumenta il rischio di malori, sia per alcune condotte poco prudenti, come l’abitudine di mettersi alla guida pur avendo bevuto. «E poi siamo noi i criminali perché facciamo i raduni» commenta indignato un altro amico del 16enne. La domanda strisciante, per chi in queste ore sta sperando nel miracolo, è: l’incidente poteva essere evitato? I coetanei del 16 enne non si danno pace e inneggiano a soluzioni drastiche come, appunto, fissare una soglia d’età oltre la quale è vietato guidare.

GLI ACCERTAMENTI

I carabinieri, che domenica sono intervenuti a Pagnano d’Asolo per eseguire i rilievi, hanno accertato che la patente del 92enne Angelo Fantato era stata regolarmente rinnovata nel 2022. A breve sarebbe scattato un ulteriore rinnovo, visto che per gli over 80 la scadenza è biennale.



IL DOLORE

Per la famiglia di Fantato, detto Tony, quella di ieri è stata la giornata del dolore nel dolore, della tragedia della tragedia. Perché alla sofferenza legata alla morte del 92enne è subentrata poi la disperazione alla notizia dell’aggravamento delle condizioni di uno dei ragazzi. I familiari di Angelo non riescono neppure a capacitarsi del fatto che un uomo rispettosissimo delle regole, da sempre prudente alla guida e attento al prossimo, abbia potuto provocare una tragedia del genere, pur sapendo che il tutto è stato legato a un malore, dunque da una causa indipendente dalla sua volontà. «Era in salute» hanno riferito. Ieri intanto anche Giuliana Paoletti, la moglie di Tony, ha saputo di essere rimasta vedova dell’uomo che l’ha accudita con amore e dedizione per tanti anni: la donna, che ha una vertebra incrinata e una costola rotta, verrà trattenuta per alcuni giorni in ospedale.