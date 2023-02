Tragedia all'Aquila: bambino di 14 anni muore in casa

L’AQUILA - Tragedia nella tarda serata di ieri all’Aquila. Un bambino di 14 anni è morto a causa di un malore.

Dolore e sconcerto in città, in particolare all’istituto scolastico frequentato dal minore.

A quanto è stato possibile ricostruire, il bimbo si sarebbe sentito male in casa. I soccorsi del 118 sono arrivati in tempi rapidi, ma purtroppo non sono riusciti a evitare il peggio.

Il bimbo aveva perso il padre in un incidente stradale alcuni fa.

La magistratura ha avviato un'indagine, disponendo alcuni accertamenti, tra cui l'esame autoptico.