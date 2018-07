Un uomo è morto la scorsa notte a Brindisi durante un conflitto a fuoco con la polizia mentre con altri stava tentando un assalto ad uno sportello bancomat. Non si conosce ancora la dinamica dell'accaduto. I complici, sono riusciti a fuggire in auto. A quanto si è appreso, i banditi erano almeno in quattro ed erano armati. Avevano già inserito in una fessura del bancomat una striscia di esplosivo per scardinare la cassaforte, quando sono stati intercettati da una volante della polizia. Ne è nato un conflitto a fuoco durante il quale - con modalità che non si sono ancora apprese - uno dei banditi è stato ucciso. Gli altri sono fuggiti in macchina inseguiti dai poliziotti. Alla periferia di Brindisi hanno lanciato sull'asfalto delle punte chiodate fermando le ruote della volante e bloccandola.

Sabato 21 Luglio 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 10:08

