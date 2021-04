AstraZeneca, Sileri: «Possibile che l'Ema dica di non utilizzare il vaccino per certe categorie»

Sul vaccino AstraZeneca il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri anticipa che «è possibile che l'Ema dica di non utilizzare le dosi per certe categorie». Un'indicazione dell'Agenzia europea dei medicinali, dunque, che potrebbe giungere per maggiore precauzione.

AstraZeneca, ora la Gran Bretagna pensa allo stop per i giovani: l'ipotesi di un vaccino diverso

Vaccino New York, da oggi in lista fascia 16-29 anni: i minorenni potranno fare solo Pfizer

Sileri: «Rapporto rischio-beneficio positivo»

«È possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca - dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio 24 -. Questo è successo anche per tanti altri famaci. Il vaccino AstraZeneca è stato utilizzato in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi. Non vi è ombra di dubbio che vi sia un rapporto rischio-beneficio positivo».

Popolazione con un maggiore livello di rischio

L'Ema, ha spiegato Sileri, «può cioè individuare dei sottogruppi di popolazione che presentano un comun denominatore per un maggiore livello di rischio, e valutare il rapporto causa-effetto in tali gruppi» in relazione agli eventi trombotici rari che sono stati segnalati. Quanto alla possibilità che l'Ema arrivi quindi a limitare l'uso del vaccino escludendo alcune categorie, ciò, ha sottolineato Sileri, «rientra nei processi di farmacovigilanza ed è già successo per tanti altri farmaci, a partire dall'aspirina, per la quale a partire dagli anni '80 è stato posto un limite d'uso per la fascia dei bambini sotto i 12 anni per alcuni eventi avversi».