Offerte in chiesa? Arriva il bancomat: l'idea di un prete

Lunedì 9 Settembre 2019, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 11:39

Circola sempre meno contante, così a, provincia di, un parroco si è trovato ad installare unper leda fare all'altare, per mettere e accendere una candela o per contribuire alle spese di gestione. A coordinare l'operazione, che era partita lo scorso maggio in via sperimentale, è Vincenzo Tosello,di 68 anni, ora ribattezzato Don Bancomat. A dire il vero, alcuni fedeli non avevano trovato la novità consona a un luogo religioso e l'arrivo del bancomat inera stata accompagnata da qualche polemica.«Questa storia non l'ho inventata io», ha detto Don Tosello, rispondendo alle critiche, «ma è stata contattata lae il vicariato generale ha proposto di adottare, in via sperimentale, il Pos e la mia parrocchia per il test». «Non ha finalità commerciali», ha precisato, «l'obbiettivo è di dare anche ha chi non ha contanti la possibilità di fare la sua offerta: la gente circola sempre meno con contanti è solo un'idea anticipatrice» che «sinora - conclude - non ha un gran riscontro, la mentalità non è così diffusa».