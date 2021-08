Bari, esplode bombola in una abitazione: morto 55enne, in gravi condizioni il figlio

Un'esplosione avvenuta ieri pomeriggio che inizialmente, dopo l'intervento del 118, sembrava poter non avere conseguenze gravissime per i due feriti, Franco Barbone e il figlio Giovanni. Il padre, invece, 55 anni, si è aggravato durante la notte e stamani è morto a causa delle gravi ustioni riportate. L'esplosione è stata determinata dallo scoppio di una bombola di gas nell'abitazione a Bari Vecchia. Il figlio 23enne Giovanni Barbone è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione al Policlinico di Bari in prognosi riservata. A quanto hanno ricostruito Carabinieri e Vigili del fuoco fino a questo momento, i due stavano montando la bombola di gas quando una fiammata li ha investiti. Il padre, in particolare, ha riportato ustioni sul 90% del corpo. L'esplosione, hanno accertato i tecnici, non ha causato danni strutturali all'abitazione.

