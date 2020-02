Benzina, effetto coronavirus: nei prossimi giorni maxi-calo dei prezzi

Benzina, arrivano buone notizie per gli automobilisti italiani. Per i primi giorni della prossima settimana l'abituale bollettino di Figisc e Anisa Confcommercio segnala la possibilità di ulteriori ribassi del prezzo finale dell'ordine di 0,5-0,7 cent al litro. È l'effetto del calo del prezzo del greggio, condizionato dall'allarme per gli impatti sull'economia della diffusione del coronavirus. Venerdì l'Eni aveva deciso una diminuzione del prezzo consigliato ai gestori di 1 centesimo al litro su benzina e diesel, portando così il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina a 1,580 euro e del diesel invece a 1,472 euro.

Benzina, crolla il prezzo del greggio

Gli effetti dell'epidemia del coronavirus preoccupano i Paesi produttori di petrolio, allarmati da un ulteriore possibile crollo dei prezzi. Per correre ai ripari e mettere in campo azioni a sostegno delle quotazioni, l'Opec+, vale a dire i paesi membri dell' Opec più altri produttori compresa la Russia, stanno discutendo la possibilità di anticipare di un mese il previsto vertice del 5 e 6 marzo. Tra le date prese in considerazione, ha spiegato nella serata di ieri un delegato all'agenzia Bloomberg, ci sono l'8-9 febbraio e il 14-15 febbraio. È comunque fissata la riunione del comitato tecnico comune per i prossimi 4 e 5 febbraio a Vienna. Coronavirus, malato si impicca a Wuhan: riufitato da ospedale, non voleva contagiare la famiglia

