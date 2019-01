Beve acido muriatico in strada: trovato agonizzante, muore poco dopo

Sabato 26 Gennaio 2019, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio, 08:30

È stato soccorso prima di perdere conoscenza, giusto il tempo di raccontare agli intervenuti di aver ingerito dell’acido, ma poi trasportato all’ospedale di San Pietro Vernotico e poi al Perrino di Brindisi è deceduto poco dopo. Una storia dai contorni poco chiari quella accaduta a San Pietro dove un passante ha notato un signore riverso sul marciapiede di via Palasciano, traversa della via Lecce, a poche centinaia di metri dal nosocomio.Accanto all’uomo semicosciente c’erano due bottiglie di acido muriatico con metà del contenuto all’interno. Il passante che gli ha prestato i primi soccorsi ha allertato un agente di polizia locale di passaggio che ha provveduto al trasporto dell’anziano nel vicino ospedale per essere successivamente trasferito all’ospedale Perrino di Brindisi dove è deceduto poco dopo. Troppo gravi sembra infatti siano state le ferite interne provocate dall’acido.L’uomo, di circa 80 anni era originario di San Pietro ma viveva da anni a Trepuzzi (Lecce) dove aveva sposato in seconde nozze l’attuale moglie dopo essere rimasto vedovo.