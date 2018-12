Bimba di 10 mesi morta dopo tre ricoveri e dimissioni: non era gastroenterite, la verità dall'autopsia

Domenica 23 Dicembre 2018, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2018 16:03

Dolore e sconcerto in città per la morte della piccola di 10 mesi che i genitori avevano portato inper una sospetta. Ora saranno gli investigatori della Procura di Padova - dove era stata portata ormai in fin di vita - a fare chiarezza sul decesso: il medico legale Antonello Cirnelli effettuerà l'autopsia all'ospedale pediatrico per capire se vi sia stata negligenza da parte dei medici a cui i genitori avevano chiesto aiuto. Una marea di messaggi sui social: «Continuo a piangere perché non ci sono parole solo straziante dolore - scrive Annarita - Rivivo un incubo che per noi, per il nostro piccolo si è concluso bene dopo tanto dolore». «Povero tesoro e poveri genitori - aggiunge Alessandra - ora saranno loro a che dover accettare un dolore che non troverà mai consolazione».Uno strazio inimmaginabile per la coppia che in tutti i modi ha cercato di salvare la figlioletta. Per ben tre volte si era infatti rivolta ai medici perché la loro piccola continuava a piangere. Il rifiuto a mangiare e l'emesi continua avevano debilitato la bimba di soli dieci mesi. Lo scorso 11 dicembre mamma e papà, originali del Ghana, si erano rivolti al pediatra di famiglia che li aveva sollecitati a recarsi all'ospedale. Qui però i colleghi del Pronto soccorso Pediatrico avevano dimesso per due volte la bimba, salvo poi richiedere il ricovero urgente. A quel punto, dopo attese e dolore, la piccola era infatti grave e per questo si era reso necessario il trasferimento all'ospedale pediatrico dicon l'elicottero. Purtroppo ogni sforzo profuso non è servito a salvare la bimba di 10 mesi. A distanza di 10 giorni il pm Marco Brusegan ha indagato i due medici pediatri dell'ospedale di Pordenone e quello della medicina assistenziale. Gli investigatori vogliono capire se la bimba poteva essere salvata e se vi sia stata negligenza dei medici.