Roma, blitz antidroga da San Lorenzo al Collatino: 8 arresti e una denuncia

Mercoledì 3 Luglio 2019, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 11:44

Nelle ultime 48 ore, mirati blitz antidroga dei carabinieri del Gruppo di Roma hanno portato all’arresto di 8 persone e alla denuncia a piede libero di un’ottava. Sequestrati oltre un chilo di droga - tra cocaina, eroina e marijuana - e 2.800 euro. Per loro l’accusa è, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I quartieri sotto la lente d’ingrandimento sono stati San Lorenzo, Esquilino, Montespaccato e Collatino. Due 24enni, uno del Gambia e uno del Senegal, sono stati fermati in piazza dell’Esquilino. Il primo è stato arrestato perché sorpreso a cedere alcune dosi di marijuana ad un giovane e nelle sue tasche sono stati trovati 166 grammi di marijuana, mentre il secondo è stato denunciato per detenzione di 9 dosi di marijuana. In via dei Peligni, a San Lorenzo, i carabinieri hanno arrestato un 34enne tunisino notato a spacciare dosi di marijuana a due acquirenti. In suo possesso sono state trovate altre dosi e denaro contante. Sempre nel quartiere San Lorenzo, un 35enne della Guinea è stato arrestato perché «pizzicato» a cedere eroina ad un cittadino romeno. Passando su via della Serenissima, invece, i militari hanno notato una 43enne romana che alla loro vista ha tentato di nascondersi dietro un muretto e di occultare un involucro nella sua bocca. Intervenuti e fermata la donna, hanno recuperato l’involucro, contenente 6 grammi di cocaina. La 43enne, già con precedenti di droga, è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.Durante un controllo in via Cornelia, a Montespaccato, gli investigatori dell’Arma, in abiti civili, hanno riconosciuto un 39enne romano, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, e lo hanno tenuto d’occhio per qualche minuto. Poco dopo, l’uomo è stato avvicinato da due giovani scambiando alcune dosi di cocaina con denaro. Bloccato il pusher, hanno poi perquisito la sua abitazione, nella stessa via, dove hanno rinvenuto e sequestrato 330 grammi di cocaina, materiale vario per il taglio e confezionamento, bilancini di precisione e 2.585 euro, suddivisi per taglio in alcune buste di cellophane. Recuperati anche manoscritti riconducibili alla sua assidua attività di spaccio. Sempre a Montespaccato, hanno poi notato un 34enne romano aggirarsi con fare sospetto in via Michele Bonelli e lo hanno fermato per un controllo. In suo possesso sono stati trovati 13 g di cocaina e 60 euro. Durante la perquisizione, l’uomo ha tentato di divincolarsi e fuggire, colpendo con calci e pugni i carabinieri, ma è stato bloccato e ammanettato. È stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Infine, i carabinieri hanno arrestato un 30enne nigeriano, irregolare in Italia, perché durante un normale controllo in zona Tor Cervara, è stato trovato in possesso di 541 grammi di marijuana e 170 euro, nascosti nella tasca interna del suo zaino. Durante i controlli sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori di droghe, numerosi acquirenti.