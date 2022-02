Controlli antidroga a Napoli, fugge in auto alla vista degli agenti: pusher 27enne agli arresti domicialiari

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero e i militari della stazione Napoli Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Govanni Chianese, 27enne di Mugnano di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

Questa notte l’uomo ha tentato la fuga a bordo della sua auto dopo aver visto una volante dei carabinieri. L’inseguimento è durato poco più di 5 chilometri fino ad arrivare a via Santa Maria a Cubito dove erano presenti anche i carabinieri della locale stazione avvertiti dalla centrale operativa. Il 27enne, in un primo momento, ha cercato di opporre resistenza, ma le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo. Dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina pronte alla vendita e la somma contante di 40 euro. Il 27enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.