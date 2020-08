Covid Lazio, bollettino 27 agosto. In 24 ore +152 casi (102 a Roma) e un morto. Ad oggi già 600 contagiati dalla Sardegna

Leggera flessione dei contagi nel Lazio. Secondo il bollettino di oggi, giovedì 27 agosto 2020, Oggi i nuovi casi di coronavirus registrati sono 152, con un decesso. La maggior parte di questi (102) si sono verificati a Roma. «Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%) - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Ad oggi sono stati individuati già oltre 600 casi provenienti dall'isola. «Se la Sardegna non accetta la reciprocità, considerata dai tecnici l’elemento migliore per un’azione di prevenzione, noi comunque siamo pronti ad andare avanti perché l’interesse della salute pubblica viene prima di ogni altra cosa». È record dei test eseguiti: oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi.

Coronavirus: boom di positivi, sono sette e cinque di rientro dalla Sardegna

Bollettino Covid, a Roma 102 casi

Nellasono 37 i casi nelle ultime 24h e di questi ventinove sono di rientro, venticinque con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia, uno dalla Toscana, uno dalla Campania e uno dall’Emilia-Romagna. Quattro i casi appartengono ad un cluster familiare con l’indagine epidemiologica in corso e tre casi sono contatti di casi noti e isolati.

Nella Asl Roma 2 sono 40 i casi nelle ultime 24h e tra questi dodici sono di rientro, sei con link dalla Sardegna, quattro dalla Spagna, uno dalla Romania e uno dalla Toscana. Due sono contatti di casi già noti e isolati e otto sono casi già in isolamento.

Nella Asl Roma 3 sono 25 i casi nelle ultime 24h e tra questi ventuno sono casi di rientro, diciassette con link dalla Sardegna, uno dalla Toscana, uno dalla Grecia e due dalla Sicilia. Due i casi che hanno link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia ed un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Bollettino Covid, i casi nelle altre Asl del Lazio

Nellasono 5 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre casi con link dalla Sardegna e due contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno dalla Grecia. Due sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi con in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 sono 10 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto con link dalla Sardegna. Nelle province si registrano 27 casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono cinque i casi e si tratta di due casi con link dalla Sardegna e un caso con link dalla Lombardia.

Nella Asl di Frosinone si registrano undici casi e di questi uno con link dalla Sardegna e sei dalla Puglia.

Nella Asl di Viterbo sono quattro i casi e sono tre casi con link dalla Sardegna e uno da Malta.

Nella Asl di Rieti sono sette i casi e sono cinque i casi con link dalla Sardegna“ commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

«Il grande lavoro di testing e di tracciamento che si sta facendo in questi giorni - spiega D'Amato - sarà fondamentale per una ripresa in sicurezza. Quello che amareggia i nostri operatori, che torno a ringraziare, è che molto poteva essere evitato attraverso comportamenti responsabili e controlli».



Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA