Bonus 600 euro e baby sitter sui conti correnti entro venerdì. «Inps al lavoro a Pasqua»

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. L'Inps sta raccogliendo le domande che iniziano ad arrivare dalle Regioni per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga. Lo si legge in una nota del governo in cui si precisa che al momento sono 11 le Regioni che stanno provvedendo all'invio dei dati. È già in corso il pagamento da parte dell'Inps della cassa in deroga delle prime regioni.