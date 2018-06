Brescia, presi 11 trafficanti: sequestrati 43 chili di droga e 100 mila euro

Hanno tra i 20 e i 35 anni i componenti del gruppo arrestato dalla squadra mobile della Questura di Brescia che ha sgominato un traffico di droga sull'asse Italia-Spagna. Le indagini avevano preso avvio dal sequestro di otto chili di hashish, quattro di marijuana e di 70mila euro a casa, in città, di un 26enne bresciano, dove la volante della Questura era intervenuta a seguito di richiesta di altri condomini infastiditi dal volume alto della musica durante una festa tra amici. Dal primo sequestro gli inquirenti sono risaliti all'intero gruppo criminale che si riforniva in Spagna per poi spacciare soprattutto sulla piazza bresciana.



La droga, una volta effettuato il pagamento di danaro attraverso money transfer, veniva spedita con normali corrieri, che provvedevano a consegnare i pacchi a persone compiacenti e successivamente smistata da un ulteriori complici. Nel corso dell'operazione sono stati complessivamente sequestrati 43 chili di droga e circa 100mila euro. Tra gli arrestati anche un pusher di cocaina molto abile ad occultare la droga che in alcuni casi nascondeva in brioche confezionate che poi richiudeva abilmente. Sono complessivamente 19 gli indagati e 14 le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare. Otto sono ai domiciliari, tre in carcere mentre altri, per i quali è stato disposto il carcere, sono attualmente ricercati.

