Travolto da un albero durante lavori di potatura: 48enne muore davanti al fratello

Tragedia nel Bresciano durante i lavori di potatura. Un uomo che con il fratello stava tagliando alcune piante è morto travolto dal tronco di un albero. Il fratello ha lanciato l'allarme, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. L'incidente è avvenuto a Cevo in località Vac. Secondo quanto riportano i principali siti di informazione della zona, la vittima un 48enne stava tagliando una pianta con la motosega quando il grosso albero adagiato al terreno scosceso è scivolato a valle e l'ha travolto.

«Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, grazie anche alla testimonianza del fratello della vittima, il 48enne è morto sul colpo», riferisce Il Giornale di Brescia. Inutili i soccorsi, arrivati anche dal cielo. «I sanitari a bordo dell'elicottero partito dall'ospedale di Trento e i soccorritori dell'ambulanza di Edolo non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso».