Roma, in 4 dirottano un bus Atac, poi aggrediscono e rapinano l'autista: choc a via Boccea

Paura sul bus a Roma. Un autista della linea 904 è stato vittima di un'aggressione compiuta da quattro malintenzionati. Lo rende noto Atac in un comunicato. Secondo quanto riportato dalla partecipata romana. «Il fatto è accaduto intorno alle due di stanotte, mentre l'autobus percorreva via Boccea. I quattro hanno fatto irruzione nella cabina del conducente e, dopo essersi impossessati dell'estintore in dotazione sul bus, hanno minacciato l'autista costringendolo a deviare il bus dal suo percorso - si legge nella nota -. Una volta arrivati nella zona di via Selva Nera, l'autista è stato rapinato. Sulla stessa linea, circa mezz'ora dopo, si è verificata un'altra aggressione al capolinea di Largo Bedeschi».

«L'aggressore ha prima tentato di forzare la porta del posto guida e poi si è scagliato contro il conducente colpendolo con un pugno - comunica Atac nella nota - . Prima di darsi alla fuga ha mandato in frantumi il vetro della vettura con una pietra». Atac «stigmatizza fermamente la vile aggressione ed esprime totale e piena solidarietà e vicinanza ai propri dipendenti».

