Carta d'identità elettronica: da oggi si potrà accedere da casa ai servizi della Pa

Con la carta d'identità elettronica CIE da oggi si potrà accedere da casa ai servizi della Pa. Da oggi, infatti, tutti i cittadini italiani in possesso della carta d'Identità elettronica 3.0 potranno accedere direttamente da casa ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, tra cui quelli previdenziali dell'Inps, o sanitari ed anagrafici di Regioni e Comuni che già permettono l'accesso con la carta d'identità elettronica, per citare solo alcuni. Lo rende noto il Poligrafico e Zecca dello Stato in una nota, spiegando che è stata rilasciata oggi insieme al Ministero dell'Interno la nuova modalità di identificazione ai servizi online attraverso la carta d'identità elettronica.

L'utente - si legge nella nota del Poligrafico - potrà identificarsi tramite «Entra con CIE», senza dovere più utilizzare un dispositivo di lettura contactless collegato al computer, ma comodamente attraverso il proprio smartphone con l'applicazione «CIE ID». Il servizio è già disponibile per il sistema operativo Android e a breve sarà esteso anche ai sistemi iOS.

In questo momento di emergenza nazionale legata al Covid-19 e alla necessità per tutti di rimanere a casa per evitare la diffusione del contagio, il Ministero dell'Interno e il Poligrafico e Zecca dello Stato - si legge nella nota - vogliono facilitare il rapporto del cittadino con la pubblica amministrazione, semplificandone le pratiche di quotidiano interesse attraverso il meccanismo dell'identità digitale.

La Carta d'Identità Elettronica realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - puntualizza la nota - rappresenta ad oggi un'eccellenza in Europa, unendo interconnessione e sicurezza dei dati personali attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia.

