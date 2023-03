Roma, «dammi i soldi, sono un Casamonica»: perde 10mila euro tra contanti e bonifici, poi la denuncia e l'arresto

«Dammi i soldi, sono un Casamonica». I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, hanno svolto, in sinergia con la Procura della Repubblica di Roma, Direzione Distrettuale Antimafia, un articolato servizio conclusosi con l'arresto di un 36enne, con precedenti, appartenente al clan Casamonica, gravemente indiziato del reato di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso (art. 416bis C.P. comma 1).

La vittima, un romano, ex responsabile di una società immobiliare, ha denunciato che da diversi mesi era costretto a pagare l'indagato arrivando a corrispondergli più di 10.000 euro, tra contanti e bonifici bancari, per una questione economica legata a delle problematiche sorte, tra la società ed alcuni suoi parenti, nell'ambito di una trattativa per l'acquisto di un immobile, secondo l'indagato, non andata a buon fine.

Tamara Pisnoli, Camilla Marianera, Lady Petrolio e le altre: chi sono le donne di Mala Capitale

Casamonica mangia e beve gratis nei bar e ristoranti: «Non sai chi sono io, ti distruggo il locale». Negozianti terrorizzati

Nella giornata del 9 marzo, la vittima e l'indagato si sono incontrati all'esterno di un bar in zona Cinecittà dove di solito avvenivano la consegna delle tranche da 500 euro. Questa volta però erano presenti anche i Carabinieri che stavano eseguendo un mirato servizio di osservazione e che, a scambio avvenuto, sono immediatamente intervenuti e bloccato il 36enne. L'arrestato è stato condotto in carcere dove il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.