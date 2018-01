Caso Bellomo, dal Consiglio di Stato via libera alla destituzione del consigliere

«Ingiustizia è fatta». Così in una lettera aperta Francesco Bellomo dopo l'ok alla destituzione. «Dopo quasi 25 anni di lodevole servizio per lo Stato vengo destituito perché, nella mia vita privata, in veste di direttore scientifico di una scuola di formazione giuridica (e centro di ricerca), sono stato autore di contratti di borsa di studio e pubblicazione sulla rivista telematica. Ipotesi per le quali la legge non consente la destituzione, prevista solo in caso di condanna per gravi reati. Invece io non ho subìto alcuna condanna, neppure alcun processo».



«L'unica condanna che ho subito, con effetti devastanti, è stata quella mediatica», prosegue Bellomo. «Ho vinto cinque concorsi in magistratura, tra ordinaria e amministrativa, ma non posso farne parte - si legge ancora nel testo - Questo è il nostro Paese? Dicono che è stato necessario perché non ho equilibrio, offendo il prestigio della magistratura. Risultati di grande prestigio che ho avuto come pubblico ministero e come giudice sono stati travolti e azzerati». «Quelli che ho avuto come studioso insegnante sono stati addirittura ignorati, nonostante siano sotto gli occhi di tutti: se solo si pensa che i miei allievi superano il più difficile concorso pubblico in Italia con una percentuale di successo quattro volte superiore alla media. A fronte di ciò, può davvero parlarsi di mancanza di equilibrio?».



«Chi volesse conoscere la verità e il sopruso che ho subìto con questo licenziamento, non ha che da leggere le memorie difensive agli atti del disciplinare. Il paradosso è che sono stato sanzionato per un contratto di cui nulla di specifico mi è stato contestato che per di più non è mai stato acquisito: il testo che circola sui media non contiene l'indicazione delle parti e la firma. Un contratto che si vorrebbe lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché esso sia stato liberamente sottoscritto da laureati con il massimo dei voti e contempla come clausola espressa il rispetto dei diritti fondamentali», aggiunge Bellomo. «Da oggi - conclude - torno ad essere un privato cittadino e chiedo ai media di rispettare la mia scelta di non parlare e di far valere le mie ragioni solo dinanzi alle corti nazionali e, se necessario, europee. Ho perso ingiustamente la reputazione e il lavoro, ho ripreso la libertà. Di fare ciò che più mi appassiona: libri, insegnamento e ricerca».

A favore della destituzione del giudice Bellomo si era già espressa la commissione speciale. Il consigliere di Stato è sotto procedimento disciplinare per la vicenda legata alla scuola per aspiranti magistrati da lui gestita e per le accuse di pressioni e molestie su alcune borsiste. Un caso da cui sono scaturite anche due inchieste a Bari e a Piacenza.