Chiusa in casa da 14 anni e morta tra i rifiuti, “Chi l'ha Visto?”: «È una nostra sconfitta»

«Paola poteva essere salvata, la sua morte è una nostra sconfitta»: sono le parole di Federica Sciarelli durante la puntata diera una ragazza di soli 31 anni trovata morta nella sua abitazione in mezzo a immondizia ed escrementi di topi. L'estate scorsa la trasmissione di Rai Tre aveva raggiunto la sua città, Polignano a Mare (Bari), per indagare sulla sua vicenda. La ragazza non usciva di casa da 14 anni.Una compagna di scuola aveva segnalato la sua scomparsa e l'inviato aveva accertato, raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa, che la ragazza non usciva mai e spesso urlava, mentre il fratello conduceva una vita normale. A nulla era servito l'intervento degli assistenti sociali e dei carabinieri. La mamma e la cugina, intercettate e intervistate, avevano ribadito che era una sua scelta.Paola è morta sabato sei gennaio, pesava meno di trenta chili. I genitori sono ora indagati per abbandono di persone incapaci. Sul cadavere della vittima verrà eseguita l'autopsia per chiarire la causa esatta del decesso.