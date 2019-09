C'è una "cimice" nascosta nella tapparella: sorelle spiate dai fratelli per oltre un anno

Sabato 28 Settembre 2019, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 11:46

L’odio per quelle due, maturato negli anni per motivi di confine e di proprietà, ha portato due fratelli a spiarle. Volevano così tanto carpire i loro segreti, da installare all’interno di un cassone per la persiana una microspia . Ma sono stati scoperti e adessodi 74 anni residente adi 63 anni residente ad, in provincia di Padova , sono finiti a processo davanti al giudice del Tribunale monocratico per difendersi dal reato di interferenza illecita nella vita privata.I due, secondo l’accusa, avrebbero spiato leper oltre un anno: dal 5 novembre del 2012 al 5 dicembre del 2013.