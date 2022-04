Civitavecchia, donna trovata morta in casa: si indaga per omicidio. La polizia interroga il compagno

Si indaga per omicidio per quel che riguarda un cadavere di donna trovato in quella che era la sua abitazione a Civitavecchia. E' accaduto stamattina, quando una vicina si è resa conto che la porta di un appartamento era stata lasciata aperta. E' intervenuta la polizia che ha trovato il corpo di una donna identificata come venezuelana. Il sopralluogo sul delitto è stato fatto in un'abitazione nei pressi di viale Europa.

Lì la donna viveva e si vedeva con un compagno. Ma è proprio il compagno al centro delle indagini. Infatti la polizia lo sta interrogando a lungo. L'uomo avrebbe dei precedenti penali. Sul posto è accorso anche il medico legale che avrebbe riscontrato dei segni di violenza sul corpo della donna. Intanto il suo compagno è sotto interrogatorio.