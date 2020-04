Covid19 Italia, bollettino: 159.516 casi (+3.153), 35.435 guariti (+1.224), 20.465 morti (+566). Rezza (Iss): «No alla ripresa del calcio»

Coronavirus, torna a crescere il numero delle vittime per il Covid19 rispetto ai dati di ieri, giornata di Pasqua, e si affievola il numero dei guariti secondo il bollettino della Protezione civile di oggi, lunedì 13 aprile: 159.516 il numero complessivo dei casi (+3.153 rispetto a ieri), 35.435 i guariti (+1.224), e 20.465 le vittime (+566). Per il decimo giorno cala il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive: -83.

Gianni Rezza (Iss): «Siamo ancora in Fase 1, non c'è dubbio». «Siamo ancora in fase uno, non c'è dubbio. Segnali positivi ci sono ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a contagi precedenti. I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi». È la precisazione di Giovanni Rezza dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa alla Protezione civile.

Rezza (Iss): «Calcio? Se dovessi dare un parere sulla ripresa del campionato direi di no». «Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole e credo che il Comitato tecnico scientifico sia d'accordo. Poi sarà la politica a decidere». Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e componente del comitato tecnico scientifico, rispondendo a una domanda sulla ripresa del campionato di calcio.

Borrelli: «Riaperture? Ipotesi premature». «Al momento qualsiasi ipotesi è prematura». Così il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha risposto a una domanda sulla possibile riapertura di alcune filiere produttive nelle prossime settimane. «La task force è al lavoro su un report - ha detto -, poi una valutazione sarà fatta dal decisore politico».



Balzo dei nuovi contagi a Cremona, una delle città sin dall'inizio duramente colpita dall'epidemia ma che da giorni faceva registrare aumenti moderati: oggi ben 224 rispetto ai 63 di ieri (totale 4.945). Confermata la tendenza al netto calo a Bergamo con +82 casi (ieri 51), totale 10.391 e soprattutto a Brescia dove si registrano 100 casi in più (ieri 269) totale 10.968. Tra le altre province Sondrio registra un'alta crescita percentuale sul numero dei positivi totali, 'appenà 796, con +76 casi (ieri 36). Lodi torna su numeri bassi con +16 (ieri 71) totale 2.559. Per le altre province minime variazioni sui dati precedenti.

La Lombardia oggi fa segnare 1.262 nuovi casi e 280 morti.

Ieri la conferma che il trend è ormai affidabile. «Il trend è ormai affidabile. Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus». Lo ha detto Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, in conferenza stampa alla Protezione Civile.

